Гуманитарным коридором в Чёрном море прошёл 100-й корабль

Черноморским гуманитарным коридором прошёл 100-й корабль, сейчас по этому пути доставлено 3,7 млн тонн продовольствия и товаров.

Об этом в соцсети Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет Укринформ.

«Сегодня 100-й корабль прошёл спасательным экспортным каналом для Украины, который помог доставить 3,7 миллиона тонн продовольствия и товаров по всему миру», — отметила Бринк.

Как сообщала Одесса News, в августе 2923 года Украина открыла временные коридоры для выхода торговых судов из одесских портов. При этом РФ продолжает атаковать портовую инфраструктуру Украины. 9 ноября вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что движение судов по украинскому коридору продолжается как в порты Одессы и области, так и из них.

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