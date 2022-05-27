Итальянский Премьер переговорил с Путиным об Украине: Надежды на мир нет

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил после телефонного разговора 26 мая с президентом РФ Владимиром Путиным, что его страна хочет восстановить экспорт украинского зерна, заблокированного российскими оккупантами в портах Чёрного моря.

Об этом сообщила «Русская служба BBC».

По словам Драги, он чувствовал своим долгом выступить с такой инициативой «из-за серьёзности гуманитарного кризиса, который может затронуть беднейшие слои населения мира».

Премьер Италии добавил, что попытался понять, можно ли «разблокировать эти огромные объёмы зерна в украинских портах в Чёрном море». Этот вопрос Драги также планирует обсудить в ближайшее время с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Драги рассказал СМИ, что в разговоре с Путиным «не увидел надежды на мир» в Украине.

Путин в ходе беседы рассказал Драги о «предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Чёрного морей», сообщили в Кремле.

«Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введённых США и Евросоюзом, – указали в Кремле. – Путин акцентировал, что РФ готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада».

Как подчеркивается на сайте правительства Италии, Путин и Драги обсудили «развитие ситуации в Украине, а также усилия по поиску общего решения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьёзных последствий для беднейших стран мира».

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Россия заминировала в Чёрном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады РФ портов в Чёрном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. «В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились», – отмечали в американском внешнеполитическом ведомстве.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведёт к катастрофическим последствиям для беднейших слоёв населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, проинформировала украинская разведка 10 мая.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы «требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции».

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

В апреле 2022 года Марио Драги также имел телефонный разговор с Путиным, во время которого тот сказал, что условия для прекращения огня в Украине ещё не настали, а время для встречи с Зеленским «ещё не наступило».

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