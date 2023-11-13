Украина, Молдова и Румыния ускорят перевозки между портами железной дорогой

Железнодорожные операторы Украины, Молдовы и Румынии провели в Кишинёве трёхстороннюю встречу, на которой договорились о мерах по улучшению перевозок в направлении Рени-Джурджулешты-Галац и обратно.

Об этом сообщила пресс-служба Железных дорог Молдовы (Calea Ferată din Moldova) в Facebook.

«По результатам встречи стороны определили следующие меры по улучшению ситуации: непрерывный проезд через Рени; согласование перевозимых объёмов за пять дней; передача полных сборных поездов из Молдовы в Румынию, 50-60 вагонов; трёхсторонний обмен информацией о движении вагонов и ежедневной обрабатывающей мощности терминалов-получателей в Галаце; интеграция терминалов-получателей в Галаце в автоматизированной системе «Месплан» — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация таких действий даст ряд преимуществ, в частности, увеличение пропускной способности пункта пропуска Джурджулешты—Галац втрое, сокращение времени движения вагонов между портами Украины, Молдовы и Румынии на 2-3 дня и снижение транспортных расходов.

Одесса News информировала, что с сентября 2023 года ра железнодорожной станции Рени (Одесская область) сложилась критическая ситуация с накоплением вагонов.

Фото: Calea Ferată din Moldova/Facebook

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