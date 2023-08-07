В Молдове сошли с рельсов шесть вагонов с зерном, которые ехали в Рени

Поезд с 61 вагоном зерна следовал из Молдовы в речной порт Рени в Одесской области, 6 вагонов которого опрокинулись в результате аварии.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на агентство Reuters.

Отмечается, что шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд курсировал на участке линии Кульма-Чадыр-Лунга.

«Он направлялся в Рени, украинский речной транспортный порт на Дунае. По предварительной информации, причиной стала экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность», — говоритося в сообщении.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Как информировала Одесса News, спасатели на 5-й день взяли на буксир грузовое судно «Fremantle Highway» с автомобилями, на котором 26 июля вспыхнул пожар, когда оно было в море вблизи Нидерландов.

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