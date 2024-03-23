В связи с отсутствием электроэнергии нет воды в двух районах Одессы

Сегодня, 22 марта, в 10:40 на одной из высоковольтных подстанций Одессы произошла авария, из-за чего ряд потребителей остался без электроэнергии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

В связи с отсутствием электроэнергии прекращено водоснабжение Киевского и Хаджибейского районов г.Одесса.

По информации ДТЭК «Одесские электросети» обесточены некоторые объекты «Инфоксводоканала» и резервные вводы в них.

«В связи с этим без водоснабжения остались потребители Киевского и Хаджибейского районов города, а в Приморском районе возможно снижение давления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после устранения аварии специалистами ДТЭК «Одесские электросети» и обеспечения электроснабжения, будет возобновлена подача воды.

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