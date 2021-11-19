Кто в Одессе в субботу, 20 ноября, останется без света

20 ноября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й переулок Сурикова — 1, 2, 2А, 3, 3А, 5А — С 09:00 по 19:00

2-й переулок Сурикова — 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7 — С 09:00 по 19:00

Маршала Бабаджаняна улица — 70, 72, 74 — С 09:00 по 19:00

Минская улица — 3, 3А, 4, 4а, 5, 5А — С 09:00 по 19:00

Сельская улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10 — С 09:00 по 19:00

Сурикова улица — АРА2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 5А, 5Б, 10А, 4а, 6А, 6г, 19, 15а, 7А, 16/1, 16А, 3/2, 8А, 3А, 19а, 19в, 37А, 35Б, 22А, 32/2, 23А, 29А, 28а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49 — С 09:00 по 19:00

Шевченко проспект — 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 27б — С 09:00 по 19:00

Щорса улица — 2Б, 4, 4А — С 09:00 по 19:00.

Сообщается также, что в воскресенье, 21 ноября, плановые отключения электроснабжения в Одессе не предусмотрены.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» скорректировал график плановых работ, чтобы обеспечить больных Covid-19, подключенных к кислородным аппаратам дома, стабильным электроснабжением.

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