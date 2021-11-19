В здании Одесского горсовета работают взрывотехники и кинологи — угроза взрыва (обновлено)

В Одессе правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в городском совете.

Как информирует Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области, сообщение о заминировании админздания на Думской площади поступило в полицию сегодня утром.

Для проверки информации на объект направлены специалисты-взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи, — говорится в информации.

По состоянию на 13:00 админздание и прилегающую к нему территорию стражи порядка осмотрели, никаких взрывчатых веществ или устройств они не обнаружили. В общей сложности было эвакуировано 187 человек, работа горсовета возобновлена.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года правоохранители оперативно задержали жителя Одессы, который предоставил ложное сообщение о заминировании одного из райсудов города.

Фото: Одесское районное управление полиции №1, Одесса News

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