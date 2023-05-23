Мужчину избили, а когда он умер, закопали: в Одессе полиция нашла убийц

Полицейские разоблачили двух жителей Одесской области в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве своего знакомого.

Подробности трагедии сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в полицию обратилась жительница посёлка Захаровка Раздельнянского района с просьбой разыскать её 54-летнего отца, который уехал на подработку в село Сухой Лиман Одесского района и сутки не выходил на связь с роднёй.

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции № 2 Раздельнянского районного отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что пропавший поселился в населённом пункте, о котором сказала его дочь, вместе с двумя односельчанами в возрасте 23 и 57 лет. Они временно проживали в домовладении старшего по возрасту мужчины.

«Однако во время разговора граждане затруднились ответить, где находится их общий знакомый. Впрочем, уже на следующий день полицейские выяснили: накануне вечером трое приятелей употребляли спиртные напитки и во время застолья разыскиваемый поссорился с товарищами. В разгар конфликта молодой человек начал избивать его кулаками и стулом, пока тот не потерял сознание. Пожилой мужчина заковал потерпевшего в находящиеся в доме наручники, после чего злоумышленники пошли спать», — говорится в полицейском сообщении.

По информации полиции, на следующий день изверги спустили избитого в подвал, где молодой человек ещё раз ударил его, а пожилой – приковал к лестнице. Затем сообщники продолжили употреблять спиртные напитки. Проведя почти сутки без должной медицинской помощи, потерпевший скончался, по предварительным выводам врачей, от множественных переломов рёбер.

Протрезвев, злоумышленники начали избавляться от следов преступления: одежду и стул сожгли, следы крови вымыли, а тело закопали в палисаднике.

Однако, все эти предостережения не помогли им: под давлением доказательств, собранных правоохранителями, правонарушители признались в содеянном и указали на место захоронения приятеля.

Полиция сообщила фигурантам о подозрении: младшему по возрасту – в убийстве, то есть в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, а старшему — в незаконном лишении свободы, повлекшем тяжкие последствия. Одному грозит до 15 лет, другому до 10 лет тюремного срока.

Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, 30 апреля в Измаильский районный отдел полиции обратилась 54-летняя женщина с просьбой помочь разыскать 36-летнего сына, который перестал появляться дома и выходить на связь. Полиция установила, что он был закопан живым.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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