В Рени работник военкомата устроил стрельбу во время вручения повестки

В городе Рени Одесской области сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки начал стрелять из пистолета во время вручения повестки местному гражданину.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По предварительной информации, между двумя работниками ТЦК и местным мужчиной во время вручения повестки возникла ссора.

«В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвёл выстрел вверх из стартового пистолета», — сообщают в полиции.

Правоохранители установили всех участников инцидента, с которыми сейчас проводятся следственные действия.

Отмечается, что также изъято оружие, патроны, стреляная гильза и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем направят на экспертное исследование.

«Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Её санкция влечёт наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет», — добавили в полиции.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Госбюро расследований возбудило дело против начальника одесского военкомата, который за взятки освобождал от призыва.

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