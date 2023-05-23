ВВС США назвали сроки поставок F-16 в Украину

Для доставки самолётов F-16 в Украину понадобится «в лучшем случае, несколько месяцев».

Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, пишет издание Лига. Новости, ссылаясь на CNN.

Отмечается, что американское руководство предоставило мало подробностей о плане оснащения Воздушных сил Украины многоцелевыми самолётами после того, как президент США Джо Байден объявил 19 мая, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских лётчиков. Например, остаются открытыми вопросы, кто предоставит самолёты, где будет происходить обучение.

Однако, подчёркивается, что инструкторы США примут участие в учениях вместе с союзниками и партнёрами.

«Есть много открытых возможностей, включая наших партнёров», – сказал Кендалл.

Глава ВВС США сказал, что пройдёт как минимум несколько месяцев, прежде чем Украина сможет эксплуатировать F-16, поскольку необходимо проработать ряд деталей.

«Мы ни при каких обстоятельствах не планируем передавать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в распоряжение ВВС Украины менее чем через несколько месяцев», — сказал Кендалл.

Это относительно короткие сроки, поскольку, по словам представителя ВВС, в США обычно требуется более двух лет, чтобы обучить нового американского лётчика работе с этим самолётом.

Даже курс повышения квалификации для пилота F-16, который на какое-то время перестал летать на самолёте, может занять до пяти месяцев.

Кендалл объяснил внезапное согласие администрации Байдена передать Украине самолёты тем, что пришло время начать подготовку украинских вооружённых сил к будущему.

«Украина останется независимым государством, которому потребуется полный набор военных возможностей для удовлетворения своих нужд, и поэтому пришло время начать думать о том, как эти вооружённые силы могут выглядеть и что они будут включать в себя в долгосрочной перспективе», – сказал Кендалл.

Кстати. 22 мая глава евродипломатии Боррель заявил, что тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 якобы уже начались. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии опроверг эту информацию. В Минобороны Дании надеются на создание до 1 июля «конкретного проекта» по обучению ВСУ на F-16.

Первые истребители американского производства F-16, которые западные союзники решили передать Украине, начнут поступать из Нидерландов, об этом со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака заявило 23 мая Politiko.

Как сообщала Одесса News, ещё в феврале 2023 года главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи высказал убеждение, что предоставление Украине передового западного вооружения, в том числе истребителей F-16, беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности, позволит ей победить Россию.

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