Минута молчания: Вечная память каждому, кто погиб за Украину

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 27 марта погибло 139 детей и более 205 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадавших в областях: Киевской – 65, Донецкой – 53, Харьковской – 45, Черниговской – 38, Николаевской – 29, Луганской — 25, Херсонской – 21, Запорожской — 19, городе Киеве — 16, Житомирской — 15, Сумской – 14.

25 марта военнослужащими ВС РФ с применением тяжёлой артиллерии было обстреляно с. Великая Александровка Бериславского района Херсонской области, в результате чего погиб 4-летний ребёнок.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника, 64 — ранены, с разной степенью тяжести, ещё трое находятся в плену.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 12 журналистов.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за первые три недели войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

ООН подтверждает гибель 1119 мирных жителей в Украине по состоянию на 24.00 26 марта, в том числе погибло 99 детей. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения всё ещё ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведённую выше статистику.

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