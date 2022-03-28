Захватчики распространяют фейк о якобы минировании здания Одесской оперы

Захватчики распространяют в информационном пространстве фейковый вброс о якобы минировании здания Одесского национального академического театра оперы и балета.

Об этом сообщает в Тelegram офицер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

«Россия уже много лет распространяет фейки и пропагандистскую ложь об Украине. А после открытого нападения их количество увеличилось в десятки раз. Цель очередного вброса рашистов о якобы минировании Одесского национального театра оперы и балета – дезориентировать украинцев, посеять панику, разуверить граждан и скрыть собственные агрессивные намерения относительно объектов культурного наследия Украины», — отметил Назаров.

Назаров также публикует выдержки из фейковой информации, в которой говорится, что здание Одесского оперного театра переоборудовано под командный пункт, который снаружи охраняет ВСУ, внутри — спецназ.

По словам Назарова, у защитников Одессы достаточно сил и средств, чтобы нога ни одного захватчика не ступила на нашу священную землю, а историческое культурное достояние Украины и дальше радовало нас и наших соотечественников постоянно и всегда.

«Мы продолжаем давать отпор оккупантам и на информационном фронте», – резюмировал представитель ОК «Юг».

Кстати. Одесская Опера в лице генерального директора-художественного руководителя театра, заслуженной работницы культуры Украины Надежды Бабич присоединилась к обращению Ассоциации оперных театров Украины к НАТО ввести ограниченную бесполётную зону над Украиной. «Мы, руководители оперных театров Украины, от имени наших коллективов, насчитывающих более 4000 человек, призываем администрацию президента Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполётную зону над Украиной», — говорится в обращении.

Как сообщала Одесса News, Telegram-каналы «Одесский фраер» и «Сплетница» оказались в списке интернет-изданий, распространяющих российскую пропаганду.

Фото: Одесса News

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