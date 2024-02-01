Одесская опера приглашает на балет «Красная шапочка» и оперу «Орфей и Эвридика» 

На выходных 3 и 4 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля — балет «Красная шапочка» и опера «Орфей и Эвридика».

В субботу, 3 декабря путешествие в мир любимых сказок. Вашему вниманию – балет на 2 действия по мотивам одноименного произведения Шарля Перро на музыку Людвига ван Бетховена, Адольфа Адана, Джузеппе Верди, Поля Мориа, Джоаккино Россини, Шарля Гуно, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса. На сцене – талантливые артисты театра и балетной студии Светланы Антиповой.

Постановка подарит приятные впечатления публике всех возрастов. Ведь язык танца и красивая музыка способны наполнить досуг каждого положительными эмоциями.

На сцене оживут всем знакомые образы, созданные сказочником Перро: Красная Шапочка, её бабушка, хитрый волк и смелые охотники. Приключения маленькой героини вызовут огромный интерес у юных зрителей, а взрослую публику проведут в замечательный мир детства.

Стоимость билетов от 70 до 350 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 11.00.

4 декабря опера «Орфей и Эвридика», действие которой происходит в будущем. Граница между реальным и виртуальным миром такая тонкая… Орфей и Эвридика вечно будут вместе двумя лучами света.

Стоимость билетов от 100 до 600 гривен. Приобрести их можно здесь.

Приходите к 16 часам.

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