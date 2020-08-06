Одесский оперный театр открывает 211-й театральный сезон

Одесский оперный театр 8 августа открывает 211-й театральный сезон.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News с пресс-конференции, посвящённой этому событию, которая прошла сегодня в театре.

В театре утверждён августовский репертуар, состоящий из концертных программ и спектаклей, в которых не задействован большой состав оркестра и хора, начались репетиции.

Одесский оперный театр работает с обязательным соблюдением требований санитарной безопасности: масочный режим, температурный скрининг, дистанция между зрителями не менее 1,5 м, проводится регулярная дезинфекция помещения.

8 и 9 августа зрителей ждут яркие концертные программы «Vivat, Театр» и «Музыка Любви», собранные из самых известных музыкальных шедевров в исполнении ведущих солистов и оркестра одесской Оперы под руководством главного дирижера театра Вячеслава Чернухи-Волича.

Также в репертуаре августа — программа «Хиты мирового кино», опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» (концертное исполнение), вечер хореографических миниатюр «Жемчужины мирового балета», балеты «Крик», «Кармен-сюита», «Шопениана» и «Жизель».

Оперный театр приглашает вместе отпраздновать День Независимости Украины, к которому творческий коллектив готовит особую концертную программу.

Ценители театра смогут побывать на концертных вечерах с участием звёзд мировой оперной сцены Виталия Белого и Юрия Миненко.

Все представления в августе будут начинаться в 19:00 и проходить без антракта.

Фото: «Одесса»