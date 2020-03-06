Одесса приглашает отпраздновать 8 Марта

Одесса приглашает на выходные дни 7-9 марта, чтобы посетить интересные места города, многочисленные выставки, концерты…

Среди них немало разнобразных ивентов, посвящённых приходу весны и женскому празднику.

Выбор за Вами!

7 марта в Филармонии пройдут праздничные концерты Одесского национального филармонического оркестра под управлением народного артиста Украины Хобарта Эрла. В программе прозвучат произведения Хачатуряна, Дунаевского, Ромеро, Маркеса и других. Стоимость билетов — 100-500 грн.

7 марта Одесский зоопарк приглашает взрослых и детей на праздник «Для милых дам», посвящённый Международному женскому дню. Начало мероприятия в 12:00. Вас ожидают подвижные игры и конкурсы, викторины, тематическая фотозона и многое другое. А в завершении праздничной программы организаторы приглашают всех на показательные кормления экзотических животных. Такие кормления сопровождаются рассказом экскурсовода о таинственном мире живой природы. Одесский зоопарк ждёт в гости всех, кто соскучился по весеннему теплу и солнцу.

7 марта в концерт-холле «Сады Победы» и театре Музкомедии украинская группа «Беz обмежень» даст концерты. В репертуаре группы — лирические песни, которые погрузят зрителей в атмосферу романтики и чувственности.

Стоимость билетов — 250-2000 грн.

7 марта в Большом зале отеля «Лондонская» состоится праздничный концерт «Ave Maria», в котором примут участие Вероника Струк (рояль), Анна Бондаренко (сопрано), Юлия Тимакова (сопрано), Марина Годулян (меццо-сопрано), Эльвира Паламарчук (лектор — музыковед). «Ave Maria — произведение, которое давно вышло за рамки церковных сводов и много веков притягивает внимание композиторов всей планеты. Несколько сотен произведений создано на эти слова, десятки из них прочно вошли в мировой концертный репертуар, а образ Девы Марии стал символом Вечной Женственности. В этой программе собраны визуальные проекции шедевров мировой живописи и лучшие образцы песен, арий и гимнов, посвящённых Вечному Женскому Образу.

7 марта в 17:00 часов в Одесском художественном музее перформанс «Артисты балета в музее».

7 и 8 марта поистине весеннее мероприятие готовят в ТОЦ Kadorr на Екатерининской. Здесь на пятом этаже пройдёт международная выставка кошек, на которой будут представлены самые красивые коты мира — регдоллы с голубыми глазами, гигантские мейн куны, плюшевые британцы, каракулевые рексы и грациозные абиссинские кошки. Выставка будет открыта для посетителей с 10.00 до 18.00.

8 марта в Urban Music Hall состоится концерт Карла Фриерсона и Bedroom Music. Приходите пслушать, во что вылилась творческая коллаборация одесского музыкального проекта с американским джазменом. Музыканты подготовили для одесситов зажигательный микс из джазовых и поп композиций. Стоимость билетов — 400-800 грн.

8 марта, в Первую Неделю Великого поста, Святая Церковь отмечает праздник Торжества Православия. В этот день в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавит Божественную Литургию, после которой будет совершен Молебен с Чином Торжества Православия и общегородской Крестный ход по Соборной площади с молитвой о мире в Украине. Во время Крестного хода в Собор будут доставлены чтимые святыни, чудотворные иконы и ковчеги со святыми мощами угодников Божиих. Начало Молебна в 12:00.



8 марта на Приморском бульваре Одессы состоится торжественное открытие женского авторалли на серийных автомобилях «Одесса-мама». Гонка в Одессе пройдёт во второй раз под эгидой Национальной автомобильной федерации Украины и при поддержке Одесского городского головы Геннадия Труханова. Маршрут ралли проложен по улицам Одессы, где участницы гонки должны преодолеть различные препятствия, соблюдая правила дорожного движения. В соревнованиях могут принимать участие исключительно женские экипажи (пилот и штурман). Старт в 09:00.

8 марта в Оперном театре поёт любимец одесских женщин – Гару. Самый обаятельный и красивый Квазимодо из мюзикла Notre-Dame de Paris. Он привезёт специальную программу с эффектным шоу и массой сюрпризов и исполнит свои самые известные композиции — Belle, Gitan, Sous le Vent, Gentleman cambrioleur, L’amour existe encore. Стоимость билетов — 1350-6000 грн.

8 марта в Одесской областной филармонии шоу по мотивам бестселлера «50 оттенков серого». Взрослый спектакль — провокация фантазии о закрытой теме. Все смогут узнать пределы допустимого и грани приличия собственной фантазии, купив билет от 200 до 670 гривен. Начало в 19:00.



9 марта в Музкомедии выступит народный любимец Монатик. Стоимость билетов — 450-2750 грн.

9 марта в 10:00 в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко состоится торжественное возложение цветов к памятнику Великому Кобзарю. в честь его 206-летия со дня рождения.

9 марта трогательная история «Очаровательные рогоносцы» из жизни двух семейных пар, которые живут по соседству, в одном доме, будет рассказана на сцене Одесского украинского театра. В течение всего действа актёры не раз заставят зрительный зал смеяться до слёз. Цена билета: от 140 до 550 гривен. Начало в 19:00.



До 15 марта галерея ArtOdessa в Летнем театре Горсада представляет на суд зрителей выставку под названием «Аллегория весны». Авторы показанных работ — Татьяна Вдовиченко, Елена Зублевич, Анастасия Дьячук и Леся Медведь — очень разные художницы одного поколения, которые каждая по–своему раскрывают тему обновления природы, частью которой является, естественно, и человек. Работы молодых художниц несут в себе заряд свежести и лиризма. В них воплощаются темы и сюжеты, связанные с пробуждением природы, утверждением полноценного, яркого жизненного начала в окружающем нас мире. Также в проекте представлены женские образы, которые раскрывают зрителю глубинную суть каждой героини, предъявленную через художественное видение мастера.

До 20 марта галерея «Дом художников» (Осипова, 39) приглашает на выставку «Уголки старой Одессы».

До 1 апреля Городская художественная галерея представит выставку живописи, гобелена и бумагопластики «Богатство вселенной». Выставка познакомит с работами украинских и зарубежных художников, посвящёнными Международному женскому дню и весне. В экспозицию вошли живописные полотна, гобелены и работы в технике бумагопластики в жанрах натюрморта, портрета и пейзажа. Адрес: Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь (ул. Успенская, 4 Б, Дом милосердия, 2-й этаж).

До 1 апреля в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7) выставка «Одесские художники ХХ века». В экспозиции представлены работы 11-ти авторов, наших современников.

До 19 апреля главное событие весеннего сезона — Выставка гигантских китайских фонарей с новыми инсталляциями и шоу-программой. В этом году выставка пройдёт в «Зелёном театре». Выставка гигантских китайских фонарей — это более 30 светящихся фигур из шёлка и led-ламп, некоторые из которых достигают 8 метров в высоту и 20 метров в длину. Настоящую сказочную атмосферу создают фламинго, панды, пингвины, гигантские цветы, сады райских птиц, аллея влюблённых, терракотовая армия, персонажи древних китайских сказок, легенд и многое другое. Помимо основных композиций на территории «Зелёного театра» будут действовать фуд-зона; праздничная ярмарка сувениров; развлекательные зоны для взрослых и детей. Выставка будет открыта ежедневно с 18.00 до 22.00. Стоимость билетов 100-150 грн, детям до 7 лет – бесплатно, будут действовать льготы для пенсионеров и ветеранов АТО.Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, «Одесса»