Одесса впервые просит на выходные оставаться дома

Президент Зеленский призвал всех без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома, использовать это время с максимальной пользой и провести его с родными и близкими.

«Будем смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги», — отметил Зеленский.

«Моя рекомендация сегодня такая: роман «Уцелевший» Чака Поланика и «Музей заброшенных секретов» Оксаны Забужко. И очень рекомендую замечательный французский фильм «1+1″.



А председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый рекомендовал школьникам воспользоваться учебными онлайн-ресурсами:

— Платформа GIOS gioschool.com;

— Проєкт «Умники» http://edugames.rozumniki.ua;.

— «Одесская академия непрерывного образования Одесского областного совета» http://ooiuv.odessaedu.net/ — сайт;

— Дистанционное образование Ришельевского лицея https://distrl.com.ua/;

— Уроки звезды YouTube — известного учителя физики Ришельевского лицея Павла Виктора https://www.youtube.com/user/pvictor54

Также вы найдёте много интересных курсов на этих сайтах:

— Prometheus https://prometheus.org.ua/

— EdEra https://www.ed-era.com/

— edX https://www.edx.org/

— Coursera https://www.coursera.org/

— Matific https://www.matific.com/ua/uk/home/

— Khan Academy https://www.khanacademy.org/

— Доступнон образование https://dostupnaosvita.com.ua/

— iLearn https://ilearn.org.ua/

На выходных ТРК Рада и YouTube-канал Министерства образования запускают ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и онлайн-курсов для старшеклассников по предметам: украинский язык и литература, английский язык, история, математика и биология — дисциплины, которые необходимы детям для прохождения ВНО в этом году.



Предлагаем диванный вариант выходных — устроить киномарафон.

Сегодня снимается такое большое количество фильмов, что почти каждый день проходят премьеры по всему миру. Однако в бешеном ритме современной жизни вряд ли вы успели познакомиться со всеми интересными фильмами. Поэтому сделайте попкорн (можно даже в микроволновке!), приготовьте кофе, чай или домашний глинтвейн и наслаждайтесь вечером кино.



Есть ещё спортивный вариант выходных дней в домашних условиях — сделать физические упражнения. Всё больше людей приходят к выводу, что лучшее место для занятия спортом – это собственное жильё. Причин для этого несколько: во-первых, никто и ничто не отвлекает от тренировок, во-вторых, тренироваться вы сможете тогда, когда удобно именно вам. Но самое главное – не нужно платить деньги.



И есть ещё вариант домашнего досуга — гастрономический. Отточите свои кулинарные навыки. Не ограничивайте себя только привычными и хорошо знакомыми блюдами. Скоро Пасха — поупражняйтесь в приготовлении пасхальных блюд.



В остальном – сохраняйте спокойствие и мойте руки с мылом!

Желаем Вам 36,6.

Уютных выходных!