Кабмин изменил условия господдержки виноградарства

Правительство приняло решение о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства.

Такое предложение сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает АгроЮг.

В частности, министр предложил ввести декларативный принцип представления документов на получение государственной помощи, снять ряд ограничений для упрощения получения этих средств малыми предприятиями.

Решение о внесении изменений в порядок предоставления государственной помощи для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства было принято единогласно.

Постановлением, в частности, предусмотрено расширить направления объектов строительства, за которые предоставляется частичное возмещение за счёт снятия ограничений по объёму холодильников для хранения плодов, ягод, столовых сортов винограда и хмеля собственного производства; ввести частичное возмещение стоимости по новому направлению: приобретение линий по переработке собственно выращенных плодов, ягод и технических сортов винограда на соки, пюре, виноматериалы.

Также устанавливается предельный процент возмещения по каждому направлению и максимальный объём финансирования порядком в сумме не выше 25 млн гривен.

Бюджетные средства предоставляются субъектам хозяйствования на безвозвратной основе путём частичного возмещения стоимости (без учёта НДС) построенных и реконструированных и принятых в период с 01 января по 30 сентября 2020 года в эксплуатацию законченных строительством объектов по хранению и переработке плодово-ягодной продукции, винограда и хмеля, а также приобретённых субъектами хозяйствования в этот же период основных средств и товаров, выполненных работ и полученных услуг, а именно:

— за приобретённый посадочный материал плодово-ягодных культур, винограда и хмеля (после закладки насаждений) в размере до 80% стоимости без НДС;

— за новое строительство и реконструкцию холодильников для хранения плодов, ягод, столовых сортов винограда и хмеля собственного производства, цехов первичной переработки технических сортов винограда, плодов и ягод собственного производства, объектов по замораживанию плодов и ягод производителям, которые выращивают плоды и ягоды, до 30% стоимости без НДС;

— за приобретённые линии товарной обработки плодов и ягод производителям, которые выращивают плоды и ягоды, автоматизированные линии сушки плодов, ягод и хмеля собственного производства, линии по переработке собственно выращенных плодов, ягод и технических сортов винограда на соки, пюре, виноматериалы в размере до 30 % стоимости без НДС после завершения пуско-наладочных работ;

— за приобретённые технику и оборудование (в том числе иностранного производства, которое не производится в Украине) для проведения технологических операций в виноградарстве, садоводстве и хмелеводстве, в размере до 30% стоимости без НДС.

Сумма бюджетных средств, выделяемых в течение одного бюджетного года субъекту хозяйствования и связанным с ним лицам не может превышать 25 млн грн.

Для получения частичного возмещения стоимости за приобретённый посадочный материал и проведенные работы субъекты хозяйствования должны подать документы до 1 октября.

Одесса News сообщала о принятом Верховной Радой Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития производства терруарных вин и натуральных медовых напитков».