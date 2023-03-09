Украина в ночь на 26 марта перейдёт на летнее время

В ночь на воскресенье, 26 марта, в Украине состоится переход на летнее время.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 г. № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Таким образом, 26 марта в 3 часа по киевскому времени вводится летнее время путём перевода часовой стрелки на 1 (один) час вперёд.

Для справки. Смена времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября — на зимнее. В позапрошлом году в Верховной Раде пытались отменить перевод часов, но депутаты не поддержали в целом соответствующий законопроект. В частности, 3 марта 2021 года ВР приняла в первом чтении законопроект «Об исчислении времени в Украине», однако 19 марта за него проголосовали только 212 депутатов. После этого законопроект об отмене перевода стрелок на летнее и зимнее время отправили на доработку.

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