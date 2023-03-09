Из-за вражеской атаки задерживаются поезда в одесском направлении

В Украине из-за вражеской атаки по объектам энергетической инфраструктуры ночью 9 марта возникло обесточивание нескольких участков железной дороги, что привело к задержке поездов, в том числе в одесском направлении.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Отмечается, что «специалисты задействовали резервные тепловозы».

Из 98 рейсов, по состоянию на 06:00 четверга, пять задерживались в пути более чем на час, а ещё десять – более чем на 30 минут», — говорится в сообщении.

В частности, задерживались поезда по следующим направлениям:

– №191/192 Краматорск – Одесса +2:51;

– №7/8 Одесса – Харьков +2:42;

– №91/92 Харьков – Одесса +2:31;

– №53/54 Одесса – Днепр +2:23;

– №77/78 Одесса – Ковель +0:51;

В железнодорожном ведомстве заверили, что пассажиры, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, железнодорожники уже традиционно будут принимать «на борту» следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.

«Держимся и продолжаем движение», – призвали в УЗ.

Как сообщала Одесса News, в ночь на четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину, в том числе Одесскую область. В результате ракетного удара по региону есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры, а также повреждены жилые дома.

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