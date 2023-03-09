Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Одессе

В ночь на четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину, в том числе Одесскую область.

Как сообщает в Telegram начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, «в результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома».

По информации Максима Марченко, пострадавших нет.

«В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет. Продолжается боевая работа», — написал глава ООВА.

Как информировала Одесса News, предыдущая ракетная атака на Одесскую область была 11 февраля, когда территория региона была дважды атакована вражеской авиацией.

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