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Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Одессе

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В ночь на четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину, в том числе Одесскую область.

Как сообщает в Telegram начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, «в результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома».

По информации Максима Марченко, пострадавших нет.

«В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет. Продолжается боевая работа», — написал глава ООВА.

Как информировала Одесса News, предыдущая ракетная атака на Одесскую область была 11 февраля, когда территория региона была дважды атакована вражеской авиацией.

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