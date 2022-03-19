Для животных Одесского зоопарка пришла помощь из Европы

Зоопарки Европы прислали помощь Одессе.

Об этом сообщается на официальном сайте города со ссылкой на директора Одесского зоопарка Игоря Белякова.

«Сухой корм для различных групп животных и ветеринарные препараты для Одесского зоопарка прислали коллеги из Праги, Берлина, Варшавы и Таллинна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Одесский зоопарк выражает огромную благодарность зоопаркам Праги, Берлина, Варшавы, Таллинна, а также координатору Ульяне из зоопарка города Лодзь, коллегам Александру Метелице (г. Львов) и Олегу Павлюку (г. Ровно).

Как сообщается на сайте Одесского зоопарка, с первых дней войны здесь принимают домашних любимцев от выезжающих за границу одесситов. Около 400 животных сейчас находятся в зоопарке. За всеми животными хорошо ухаживают и кормят сотрудники зоопарка. Многие корма принесли неравнодушные одесситы. Некоторых животных, оставленных навсегда, отдали на содержание желающим. А находящиеся на передержке животные вернутся в свои уютные дома.

Одесса Nеws информировала о гуманитарной помощи — 20 тоннах продовольствия, которую Одесса отправила в Киев.

Фото: «Одесса»

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