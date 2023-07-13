Одесса получила от партнёров из Дании два мощных насоса: где они будут установлены

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» получило от партнёров из Дании два насоса компании Grundfos.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, один из насосов с мощностью электродвигателя 160 кВт будет использоваться предприятием для обеспечения необходимых температурных характеристик теплоносителя при работе котельного оборудования.

Второй современный энергоэффективный насос Grundfos с мощностью двигателя 15 кВт со встроенным частотным преобразователем призван компенсировать потери теплоносителя при эксплуатации тепловых сетей.

Насосы позволят значительно экономить электроэнергию и помогут в процессе надёжного безаварийного теплоснабжения.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года с гуманитарной миссией в Одессу приехали представители Итальянского Национального высшего института гражданской защиты, доставившие машину скорой помощи.

Фото: «Одесса»

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