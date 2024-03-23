Представители ООН приехали в Одессу, чтобы определиться в предоставлении гумпомощи

В Одессе побывала делегация представителей Управления по координации гуманитарных дел Организации Объединенных Наций (УКГД ООН) во главе с Каролиной Линдхольм Биллинг, которая исполняет обязанности гуманитарного координатора системы ООН в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что основная миссия делегации состоит в определении дальнейших направлений международной помощи Одессе, а также документировании и информировании о текущей ситуации, чтобы мир не терял внимания к Украине, поскольку наблюдается тенденция увеличения обстрелов Одессы и количества погибших людей.

«Примите наши искренние соболезнования и благодарность за то, что вы координируете международных партнёров и подсказываете, как мы можем помогать», — отметила Линдхольм Биллинг.

Мэр Одессы Геннадий Труханов и представители УКГД ООН выехали на место трагедии на просп. Добровольского, произошедшей ночью 2 марта, когда в жилой дом попал дрон, что привело к частичному обрушению одного из парадных и гибели 12 человек, в том числе 5 детей.

Мэр Одессы рассказал представителям ООН об этапах поисково-спасательной операции, дальнейшей работе на объекте и помощи, оказываемой пострадавшим в результате вооружённой агрессии РФ.

Геннадий Труханов выразил благодарность международным партнёрам, оказывающим помощь.

«К сожалению, в Одессе у нас уже есть опыт работы на таких объектах. Все действия скоординированы. Работает единая команда, состоящая из многих служб, добровольцев, волонтёров. И международные партнёры являются частью этой команды. Мы благодарны за вашу помощь», — сказал городской голова.

Фото и видео: «Одесса»

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