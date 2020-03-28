ВАКСУ осталось рассмотреть последние 2 тома из 34-х по делу Труханова

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) по делу о недостоверном декларировании городским головой Одессы Геннадием Трухановым рассмотрел уже 32 из 34-х томов материалов следствия.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«27 марта в Высшем антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по обвинению городского головы Одессы… Коллегия судей исследовала ещё 12 томов предоставленных следствием материалов. Всего их уже исследовано 32 тома из 34-х», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с общенациональным карантином судебное разбирательство дела проходило в формате видеоконференции.

Следующее судебное разбирательство состоится 31 марта 2020 в 9:00.

В ВАКС напомнили, что городского голову Одессы подозревают в предоставлении недостоверных сведений в декларации за 2015-2016 годы (ст. 366-1 УК Украины).

Как сообщала Одесса News, САП инкриминирует Труханову совершение преступления, предусмотренного ст.366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

По данным САП, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, а также доли акций в компаниях и проценты по вкладам в банках. Общий объём незадекларированных средств в виде имущества и других ценностей превышает 50 миллионов гривен.