Одесса получила 10 тысяч тестов английского производства на коронавирус

27 марта в Одессу поступили 10 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса COVID-19 производства Великобритании.

Об этом сообщил официальный сайт города.



«Данные тесты на коронавирус разрешены к применению в Украине и имеют все необходимые сертификаты соответствия. Принципиальное отличие данных тестов от тест-систем других производителей заключается в том, что для диагностики можно использовать как венозную кровь, так и капиллярную из пальца, это упрощает и повышает безопасность обследования», — говорится в сообщении.



Тест-системы закуплены по ускоренной процедуре за средства городского бюджета Одессы. Общая сумма финансирования составила 3,25 млн гривен.



Таким образом, Одесса стала одним из первых городов Украины, обеспечившим своих жителей доступной и быстрой диагностикой коронавируса COVID-19 за счёт муниципального бюджета.



Отмечается, что решение о необходимости тестирования на коронавирус принимается врачом. Тестирование проводится исключительно по медицинским показаниям в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению коронавирусной болезни COVID-19.

При появлении симптомов острой респираторной инфекции, в первую очередь, необходимо позвонить своему семейному врачу.

Как сообщала Одесса News, в Украине зафиксировали уже 310 случаев коронавируса COVID-19, в том числе 6 — в одесском регионе.

Фото и видео: «Одесса»