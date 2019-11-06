В деле о декларировании доходов Труханова объявили обвинительный акт

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил обвинительный акт по делу о недостоверном декларировании одесским городским головой Геннадием Трухановым.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

«При участии прокуроров САП в Антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении городского головы в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины. На заседании прокурор объявил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и сторона защиты выступили с вступительными речами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания коллегия судей определила порядок и объём исследования доказательств по делу.

Следующее заседание назначено на 10 часов 22 ноября.

Как сообщала Одесса News, решение о передаче в Высший антикоррупционный суд обвинительного заключения Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении Одесского городского головы Геннадия Труханова вынес в октябре Приморский суд Одессы.

САП инкриминирует Труханову совершение преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

По данным САП, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, а также доли акций в компаниях и проценты по вкладам в банках. Общий объём незадекларированных средств в виде имущества и других ценностей превышает 50 млн гривен.