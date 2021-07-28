В Одессу приехали более 500 мэров городов и городков со всей Украины

27–29 июля в Одессе проходит ХVI Украинский муниципальный форум Ассоциации городов Украины.

Участники Форума — более 500 мэров городов и руководителей органов местного самоуправления, представителей Верховной Рады и Правительства, иностранные партнеры Ассоциации и представители международных организаций, сообщает официальный сайт Одессы.

Отмечается, что форум проводится при поддержке Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Участников приветствовал Генеральный секретарь Конгресса Андреас Кифер, который рассказал о важности реформы децентрализации, принципах открытости и гласности, а также поддержке Советом Европы процессов, формирующих демократию в Украине.

Открыл форум мэр Киева Виталий Кличко, отметивший, что после длительного перерыва, связанного с пандемией, продолжена традиция собираться в Одессе на форум, посвящённый местному самоуправлению: «Ассоциация городов Украины – это наша площадка для обмена опытом и распространения историй успеха и лучших практик».

Первый день работы был посвящён обсуждению новых подходов к управлению.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил организаторов за постоянство выбора, а также обозначил вопросы, которые требуют совместного решения: предстоящий отопительный сезон, проблемы градостроительной реформы, очередная законодательная инициатива по акцизному налогу, которая приведёт к существенным потерям в бюджетах громад.

«Децентрализация власти — один из важнейших процессов в Украине за последние десятилетия. Она позволила местному самоуправлению, так сказать, почувствовать почву под ногами. А вместе с тем, предоставила громадам полномочия самостоятельно распоряжаться ресурсами, определять приоритеты и вектор развития. И главное — мы полностью готовы к этой ответственности! Я надеюсь, что наш диалог позволит решить ряд вопросов, которые сегодня беспокоят украинские громады. Ибо все мы имеем общую цель — благосостояние жителей наших громад», — подчеркнул мэр Одессы.

Как сообщала Одесса News, ожидается, что 29 июля в работе форума примет участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Фото и видео: «Одесса»

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