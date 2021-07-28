«Приятную неожиданность» подготовили одесситам 31 июля в Летнем театре Горсада

Когда встречаются два еврея, даже если между ними возрастная пропасть в полвека — не избежать юмора, мудрости и неожиданных поворотов сюжета.

Молодой перспективный парень случайно сбивает на дороге пожилого одинокого еврея. По приговору суда, он вынужден будет ухаживать за мужчиной, периодически наведываясь к нему.

Но не всё так просто — старый оказывается довольно конфликтным и странным отшельником. Придётся применить сверхспособности, чтобы исполнить судебное распоряжение! Но кто бы мог подумать, что два абсолютно чужих человека за короткое время смогут стать действительно близкими и спасут друг друга от роковой жестокости жизни.

Цена билетов от 290 до 790 грн. Их таки можно купить здесь.

Дата и время начала: 31 июля, суббота, 19:00

Место проведения: Летний Театр. Горсад.

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