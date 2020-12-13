В одесском театре «Маски» выступают в защиту «Дикарей»

«Дикарь Forever, или В защиту пещерного человека» — самое долгоиграющее one man show за всю историю Бродвея. Пьеса переведена на 16 языков и с успехом исполняется в 30 странах мира, в том числе в Украине, в том числе и в Одессе, театре «Маски».

..Мужчина и женщина. Вечная война полов, единство и борьба противоположностей. «Все мужчины – сво…» — любимое выражение женщин, «все женщины — ду…» — расхожее выражение мужчин. Их тянет друг к другу, как магнитом, но они никогда до конца не поймут друг друга… Почему? В чём причина? Нерешаемый вопрос, который всё человечество испокон веков пытается решить…

Диалог с публикой «один на один» по плечу не каждому артисту. Это сложнейший экзамен на профессионализм, который в театре «Маски» прошли успешно.

Приходите 13 и 25 декабря к 19:00 в Дом клоунов.

Цена билетов от 240 до 400 гривен. Из таки можно купить здесь.