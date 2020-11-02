На сцене узенькой играет музыка, гасите свечи: в Одессе Руссу споёт песни Шуфутинского

В творчестве Михаила Шуфутинского особое место занимает Одесса. На пластинках Михаила Шуфутинского вышли песни «Пахнет Морем (Моя Одесса)», «Дождь идёт в Одессе», «Карамболь», «Одесса-Мама».

Возможно, поэтому именно в Одессе создана программа-трибьют “Золотые хиты Михаила Шуфутинского”, солистом которой стал финалист шоу “Голос Країни”, известный исполнитель Роман Руссу, удивительно похожий на Михаила Шуфутинского и внешне, и по тембру голоса.

Аккомпанировать Роману Руссу будет его музыкальный коллектив, состоящий из лучших музыкантов Одессы.

Концерт состоится 7 ноября в концерт-холле “Сады Победы”

Начало в 20:00.

Цена билетов от 290 до 950 гривен. Их можно купить здесь.