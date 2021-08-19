19 августа у колоннады Воронцовского дворца в Одессе пройдёт концерт «Музыка у моря»

19 августа года возле колоннады Воронцовского дворца (ул. Приморская) пройдёт open-air концерт «Музыка у моря», посвящённый 30-летию независимости Украины.

Начало — в 20:00.

Программа концерта состоит из произведений украинской классики и современности для фортепиано в сопровождении симфонического оркестра — Николая Лысенко, Мирослава Скорика, Яна Фрейдлина, крымско-татарского композитора Алемдара Караманова и мирового музыкального наследия — произведений Петра Чайковского, Моцарта, Сергея Рахманинова, Шопена.

Творческая концепция проекта предусматривает сочетание классической музыки с ярким мультимедийным сопровождением.

Соло фортепиано — Алексей Ботвинов.

Национальный одесский филармонический оркестр выступит под руководством народного артиста Украины Хобарта Эрла.

Вход свободный.

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