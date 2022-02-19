Специально для одесситов и гостей оркестр Андрея Чёрного приготовил новую программу

26 февраля в театре Музкомедии — Большое симфоническое шоу – «Golden Music Collection» — лучшие саундтреки, мировые хиты и композиции за 5 лет!

С новой и самой интересной программой в исполнении оркестра, в сопровождении большого хора, при участии крутых вокалистов от самого харизматичного дирижёра современности Андрея Чёрного.

Вы услышите лучшие мировые хиты, легендарные саундтреки к фильмам «Игра престолов», «Оскар», «Музыка королей», «Паваротти и друзья», «Voice of The Sympho Rock», а также пару новинок, которые не исполнял ни один оркестр страны.

Только в Одессе 26 февраля в 19-00 Вас ждёт море драйва, энергии, удовольствия и позитива! Спустя 2 часа Вы будете требовать – ЕЩЁ!

Стоимость билетов от 320 грн. Их можно купить здесь.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod