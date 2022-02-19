Из ОРДЛО пожилых людей и детей вывозят фактически насильно

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к мировому сообществу с призывом отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях (ВОТ), что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Об этом омбудсмен сообщает в Теlegram.

«От партнёрских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, мне стало известно о настоящей панике среди мирного населения в связи с заявлениями главарей так называемых ЛНР и ДНР об эвакуации. По созданной специализированной горячей линии мужчинам призывного возраста и лицам, которые не оформили паспорт РФ, запрещено выезжать с временно оккупированных территорий», — заявила Денисова.

Она отметила, что по предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом, а людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически насильно.

В то же время, по её словам, опрошенные правозащитниками жители ВОТ сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов ОРДЛО спокойная и большинство граждан не хотят покидать свои дома.

Денисова заявила, что принудительное выселение украинцев используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооружённого конфликта.

Омбудсмен обратилась к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие.

«Выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жильё – это одно из важнейших социально-экономических прав граждан. В частности, статьёй 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статьёй 12 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что право на жильё должно реализовываться при условии свободного выбора человеком места жительства», — отметила Денисова.

Как сообщала Одесса News, главари так называемых Л/ДНР заявили об эвакуации жителей оккупированных территорий в Ростовскую область РФ из-за якобы наступления ВСУ.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod