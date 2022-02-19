«Черноморец» пополнился канадским футболистом

«Черноморец» сообщил о переходе защитника сборной Канады Манджрекара Джеймса.

Об этом сообщается на странице футбольного клуба в Facebook.

Условия контракта не разглашаются.

Ранее Манджрекар Джеймс выступал в Венгрии («Печ», «Дьошдьор», «Вашаш»), Дании («Мидтьюлланд») и Греции («Ламия»).

Текущий сезон 28-летний игрок начал в датском «Вайле», за который провёл 13 игр в чемпионате. По информации Transfermarkt, его контракт с клубом был рассчитан до 31 декабря 2023 года, оценочная стоимость игрока – 400 тысяч евро.

Также на счету Джеймса 17 игр за сборную Канады и 2 гола.

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