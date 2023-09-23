Президент Зеленский перелетел из Вашингтона в столицу Канады

В Оттаве (Канада) 22 сентября состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Лидеры провели переговоры тет-а-тет и в расширенном формате, — сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Благодарю за вашу поддержку с первых дней полномасштабной войны – это телефонные звонки, а также реальные шаги вашего правительства и всех канадцев. Спасибо вашей прекрасной стране! Я хочу поблагодарить за то, что в этот трудный период вы приняли украинцев, помогаете нам на поле боя – это военная, финансовая, гуманитарная помощь. Благодарю, что вы с нами, что вы стоите ради нашей победы», – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо обсудят оборонные нужды Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку нашего государства, а также расширение возможностей для экономического и инвестиционного сотрудничества.

В рамках визита были подписаны двусторонние документы. В частности, Глава Украинского государства и глава канадского правительства подписали обновлённое Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Также в присутствии Зеленского и Трюдо подписан Меморандум о сотрудничестве между ЧАО «Укргидроэнерго» и канадской «Эйкон Констракшн Глобал Сервисес Инкорпорейтед» по сотрудничеству в строительстве гидроэлектростанций в Украине. Документ предусматривает проработку возможного участия канадской AECON в строительстве Каневской ГАЭС и Каховской ГЭС.

Президент Украины выступил с речью на торжественном заседании парламента Канады, в которой поблагодарил за поддержку оружием и оборудованием для Украины, «за очень сильную, на сто процентов лидерскую поддержку украинского движения в НАТО. За ваше мощное участие в тренировке наших воинов. Спасибо за экономическую поддержку».

Главы государств пообщались по итогам переговоров с журналистами.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в ходе переговоров стороны обсудили оборонное сотрудничество, отметил лидерство Канады в гуманитарном разминировании и выразил надежду, что с канадской поддержкой будет реализована задача по очистке всей украинской земли от неразорвавшихся мин и снарядов.

Также Зеленский положительно оценил решение Канады присоединиться к подготовке пилотов для самолётов F-16, закупить для нужд Украины новую партию ракет для систем ПВО, за новый пакет оборонной поддержки, содержащий боевые бронемашины и бронированные машины для эвакуации, необходимые для спасения жизней раненых военнослужащих.

Зеленский отметил, что он с Трюдо обсудили сотрудничество Украины и Канады в сфере военной промышленности, в том числе совместное производство вооружения, разные аспекты Украинской формулы мира

Со своей стороны Джастин Трюдо объявил о выделении 650 млн канадских долларов военной помощи Украине в течение следующих трёх лет, подтвердил, что Канада будет предоставлять инструкторов для тренировки пилотов на F-16, помогать с обслуживанием танков, проинформировал о передаче дронов с камерами высокой точности, бронированных машин и амуниции предоставлении значительной макроэкономическую помощи Украине в 2024 фискальном году.

Джастин Трюдо заверил: Канада будет с Украиной столько, сколько нужно.

Одесса News подробно информировала о поездке Владимира Зеленского в Вашингтон и Нью-Йорк.

Фото и видео: ОПУ

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