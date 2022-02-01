ФК «Черноморец» подписал контракт с бразильцем Вандерсоном

27-летний бразильский опорный хавбек Вандерсон Мараньяо стал футболистом команды украинской Премьер-лиги «Черноморец» (Одесса).

Как сообщает в Facebook пресс-служба «моряков», контракт с игроком подписан на два года.

Вандерсон в Бразилии выступал за команды «Фигейренсе», «Лидерал» и «Куритиба». В Европе играл за шведский клуб «Эскильстуна» и «Витебск». В белорусской команде находился с 2018 года.

«Несмотря на жёсткий стиль игры, Вандерсон за всю профессиональную карьеру не заработал ни одной красной карточки. Роман Григорчук ценит техничных, неуступчивых и при этом дисциплинированных футболистов. А главное, наставник одесситов умеет таких игроков эффективно интегрировать в тактические построения в целом. Верим, что Вандерсон в Одессе — это всерьёз и надолго, а главное – успешно!», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что 31 января команда вылетела по маршруту Одесса-Стамбул-Анталия на свой второй средиземноморский тренировочный сбор. «Моряки» будут проживать и работать в отеле «Кая Палаццо Гольф Резорт» в Белеке. В Турцию отправились следующие футболисты: Даниил Варакута, Евгений Паст, Дуглас Бергквист, Кристан Биловар, Иван Бобко, Максим Брагару, Пожег Ванцаш, Сергей Кравченко, Орест Кузык, Илия Мартинович, Евгений Мартыненко, Николай Михайленко, Мартин Петков, Илья Путря, Назарий Русин, Артём Сухоцкий, Георгий Цитаишвили, Борислав Цонев, Андрей Штогрин, Хорхе Эрнандес, Дмитрий Юсов, а также несколько потенциальных новичков «Черноморца».

Команда «моряков» примет участие в турнире «Winter Cup 2022», где сыграет с «Металлистом» Харьков (4 февраля), «Полесьем» Житомир (7-го) и «Вересом» Ровно (12-го). Кроме того, запланированы тренировочные матчи на: 8 число («Сабуртало» Тбилиси, Грузия), 13-е («Дила» Гори, Грузия) и 18-е (соперник уточняется).

Сбор продлится до 18 февраля.

Как сообщала Одесса News, 19-летний форвард болгарин Мартин Петков продолжит карьеру в одесском клубе.

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