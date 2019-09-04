Одесская теннисистка впервые в своей карьере вышла в 1/2 финала US Open

Первая «ракетка» Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина стала участницей 1/2 финала заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн.

Об этом сообщает XSport.

В четвертьфинале соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина за 1 час 40 минут со счётом 6:4, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту (16) и впервые в карьере выступит в полуфинале US Open.



За выход в финал Открытого чемпионата США пятая ракетка мира встретится с победительницей противостояния между американкой Сереной Уильямс (8) и китаянкой Ван Цян (18).

«В полуфинале мне не важно с кем играть, с Сереной Уильямс или Ван Цян. С Сереной я уже несколько раз играла, если мы встретимся в полуфинале, то это будет волнующий опыт, это будет хороший матч», — сказала Элина Свитолина.

Отмечается, что благодаря победе над Конту Свитолина вернётся в топ-3 мирового рейтинга WTA.

Как сообщала Одесса News, US Open-2019 завершится 8 сентября.