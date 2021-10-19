Даяна Ястремская проиграла в Москве россиянке

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская (WTA, 76) на старте турнира серии WTA500 в Москве уступила россиянке Анне Калинской (WTA, 125) 6:7 (5), 4:6.

Об этом сообщает XSPORT.

«За более чем два часа встречи украинка сделала 4 эйса, реализовала 3 брейк-поинта из 11-и и допустила 6 «двойных». Россиянка единожды подала навылет, сделала 4 брейка и 6 раз ошиблась при подаче», — говорится в сообщении.

Анна Калинская так прокомментировала победу над Даяной Ястремской: «Матч получился тяжёлым. В первом сете я проигрывала, но потом повела на тай-брейке. Во втором – наоборот, выигрывала. Даяна очень хорошо играла, когда начинала уступать, так что мне надо было настроиться… Даяна – очень агрессивный игрок».

Отмечается, что счёт по личным встречам стал равным – обе теннисистки выиграли друг у друга по 2 матча.

Кстати. Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 6) стартует на турнире в Тенерифе матчем с колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано (WTA, 63) сегодня, 19 октября, не раньше 17:00 по киевскому времени.

Как сообщала Одесса News, теннисистка из Одессы Екатерина Козлова зачехлила ракетку на стадии 1/4 финала турнира Ранчо-Санта-Фе (США).

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