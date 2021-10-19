Панамакс под флагом Либерии принят на ремонт в Черноморске

В док Ильичёвского судоремонтного завода (Черноморск) поставлен на ремонт балкер STEFANOS T класса panamax.

Об этом сообщил USM со ссылкой на пресс-службу завода.

Отмечается, что 229-метровое судно на 29 метров длиннее ремонтного дока, поэтому под корму балкера подвели понтон.

«На судне проведут корпусные работы, ремонт винторулевого комплекса, установят модульную систему очистки балластных вод», — говорится в сообщении.

Кстати. STEFANOS T построили в 2011 году, он ходит под флагом Либерии, порт приписки — Валлетта (Мальта). Дедвейт — 80499 тонн. Это второй балкер такого размера, который принял на ремонт ИСРЗ. В августе на завод зашло аналогичное судно, что тогда было рекордом.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года в Черноморске отремонтировали 200-метровый греческий балкер.

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