В бою за Украину погиб воин из Одесской области Александр Бережок, светлая память

Житель села Александровка Александр Бережок погиб на Харьковском направлении.

О гибели воина 17 ноября 2023 года сообщила в Facebook Александровская поселковая администрация.

С павшим бойцом простились 19 ноября в его родном селе.

Одесса News сообщала о гибели 15 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи села Крынки Херсонской области жителя села Малаевка Окнянской громады Одесской области Петра Крыштопова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Александровская администрация

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