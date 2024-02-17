В бою за Украину погиб воин из Одесской области Александр Бережок, светлая память

Житель села Александровка Александр Бережок погиб на Харьковском направлении.
О гибели воина 17 ноября 2023 года сообщила в Facebook Александровская поселковая администрация.
С павшим бойцом простились 19 ноября в его родном селе.
Одесса News сообщала о гибели 15 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи села Крынки Херсонской области жителя села Малаевка Окнянской громады Одесской области Петра Крыштопова.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Александровская администрация
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