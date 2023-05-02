434-й день войны: наши воины стоически держат оборону

Начались 434-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 2 мая, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражена 41 атака противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях за сутки враг нанёс авиаудар управляемыми авиабомбами по населённому пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребёнок. Противник обстрелял ряд населённых пунктов также в Сумской и Харьковской областях.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено.

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийскому и миномётному обстрелам противник подверг несколько селений на Харьковщине.

В Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вёл безуспешные наступательные действия в районах Новосёловского и Белогоровки. Нанёс авиаудар по Белогоровке, Григоровке и Спорному, обстрелял из артиллерии ряд селений в Луганской и Донецкой областях.

По утверждению Генштаба ВСУ, на Шахтёрском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, обстреливают населённые пункты Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областей, непосредственно Херсон.

Отмечается, что российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Запорожской области, запрещают въезд гражданским лицам без местной регистрации.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.

Как сообщала Одесса News, 1 мая противник нанёс 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555).

На главном фото воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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