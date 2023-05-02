В Одессе 2 мая ужесточат меры безопасности

В годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе будут усилены меры безопасности.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

«Центр города 2 мая будет патрулировать достаточно большое количество усиленных нарядов правоохранителей, которые будут следить за правопорядком», — говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что вход на Куликово поле будет осуществляться через пропускные пункты по документам, удостоверяющим личность. Перед открытием входа на Куликово поле территорию осмотрят взрывотехники.

«Призываем всех с пониманием отнестись к временным ограничениям, не пренебрегать сигналами об опасности, избегать скоплений людей», — сказал и.о. начальника ГУНП в Одесской области Иван Жук.

Отмечается, что комендантский час 2 мая этого года не будет продлён и будет продолжаться с полуночи до пяти утра.

За правопорядком в центре города будут следить сотрудники Нацполиции, Нацгвардии и другие представители сил обороны. У Куликового поля будут дежурить сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и кареты скорой помощи.

Как сообщала Одесса News, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Во время столкновений раздались выстрелы, погибли несколько человек. Впоследствии антимайдановцев оттеснили к Куликовому полю, где они забаррикадировались в Доме профсоюзов. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 человек. Приморский районный суд Одессы заочно объявил приговор бывшему заместителю руководителя областной милиции Дмитрию Фучеджи по делу о массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года.

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