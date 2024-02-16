В бою за Украину погиб воин из Одесской области Пётр Крыштопов, светлая ему память

15 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи села Крынки Херсонской области погиб житель села Малаевка Окнянской громады Одесской области Пётр Крыштопов.
Об этом сообщили в пресс-службе Окнянской общины Подольского района.
Прощание с 45-летним бойцом прошло 19 ноября в Малаевке.
Одесса News сообщала о гибели 13 ноября 2023 года при выполнении боевого задания жителя посёлка Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области 43-летнего Сергея Яровенко.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Окнянская громада
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