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  4. В бою за Украину погиб воин из Одесской области Пётр Крыштопов, светлая ему память

В бою за Украину погиб воин из Одесской области Пётр Крыштопов, светлая ему память

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15 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи села Крынки Херсонской области погиб житель села Малаевка Окнянской громады Одесской области Пётр Крыштопов.

Об этом сообщили в пресс-службе Окнянской общины Подольского района. 

Прощание с 45-летним бойцом прошло 19 ноября в Малаевке.

Одесса News сообщала о гибели 13 ноября 2023 года при выполнении боевого задания жителя посёлка Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области 43-летнего Сергея Яровенко. 

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Окнянская громада

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