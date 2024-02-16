Палата представителей США не стала рассматривать законопроект о помощи Украине

Нижняя палата Конгресса США ушла на каникулы, оставив без рассмотрения одобренный Сенатом пакет помощи Украине.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill, Белый дом подверг критике спикера Палаты Майка Джонсона. Заместитель представителя Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что Джонсон сократил рабочее время и ушёл на каникулы «вместо того, чтобы положить конец ущербу, который он наносит нашей национальной безопасности».

«Каждый день, когда спикер Джонсон влечёт за собой ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе перед американским народом падает, – заметил Бейтс. – Бегство на досрочные каникулы лишь усугубляет обе проблемы».

Бейтс отметил, что в Палате представителей выросло количество демократов, поскольку на довыборах в Нью-Йорке во вторник победил представитель Демпартии Том Суоцци вместо отстранённого за мошенничество республиканца Джорджа Сантоса.

«Американский народ возмущён вредом, который спикер Джонсон наносит национальной безопасности Америки ради политики, как доказали избиратели в Нью-Йорке во вторник», – сказал Бейтс.

По его словам, «вместо того, чтобы положить конец политизации безопасности страны, спикер Джонсон… убегает, отправляя Палату представителей на досрочные, незаслуженные каникулы, продолжая укреплять кровавые военные усилия России и иранский режим за счёт американской национальной безопасности, рабочих мест в промышленности США и наших ближайших альянсов».

Руководство Палаты представителей упразднило голосование, запланированное на пятницу. Конгрессмены вернутся в Вашингтон 28 февраля.

Одесса News информировала, что Сенат 70 голосами одобрил двухпартийный закон о финансировании, предусматривающий помощь Украине, Израилю и другим странам-союзникам без учёта мер по борьбе с иммиграцией. Далее он должен быть одобрен Палатой представителей и подписан президентом.

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