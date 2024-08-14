Байден прокомментировал наступление ВСУ в России

Президент США заявил, что неожиданное наступление Украины в Курской области России «создало настоящую дилемму» для Путина, при этом Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Post, об этом Байден заявил во время общения с журналистами в аэропорту Нового Орлеана.

«Я регулярно говорю со своим персоналом, возможно, каждые четыре-пять часов в течение последних шести или восьми дней… Это создаёт настоящую дилемму для Путина», — сказал Байден.

По его словам, власти США находятся в непосредственном контакте с украинской стороной.

«Это всё, что я могу сказать об этом, пока всё ещё продолжается», — добавил американский лидер.

Таким образом, отмечает издание, президент США впервые прокомментировал наступление украинских войск в Курской области.

Как сообщала Одесса News, чиновники Белого дома, Пентагона и Госдепа заявляли, что Украина имеет право защищаться от непосредственных угроз с территории России, но избегали давать оценки наступления ВСУ в Курcкой области.

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