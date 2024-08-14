«Министр уезжает в Харьков, потом в Одессу, может, его взорвут»: из видеозаписи СБУ

Перед задержанием по подозрению в получении взятки бывший замминистра энергетики Украины Александр Хейло обсуждал с другим фигурантом поездки министра энергетики Германа Галущенко в Харьков и Одессу.

Это следует из видео, составленного из записей разговоров фигурантов и опубликованного 13 августа в YouTube Службой безопасности Украины.

Собеседник замминистра, в частности, заявил, что «министр сегодня уезжает в Харьков, может, там его где-то взорвут».

Оба засмеялись, затем чиновник сказал, что Галущенко едет в Одессу, а не в Харьков. «Он в Харьков едет, потом это падло возвращается, а потом едет в Одессу», – сказал собеседник замминистра.

Он также заявил, что «пол-ляма надо брать, и всё». Замминистра согласился.

Также на видео зафиксирована передача части денег.

Одесса News информировала о задержании замминистра энергетики Украины по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч долларов США. По данным следствия, чиновник предлагал главе предприятия во Львовско-Волынском угольном бассейне дать $500 тыс. взятки за передачу горнодобывающего оборудования из прифронтового района Донецкой области.

Выяснилось, что задержанный – Александр Хейло. Его уволили с должности в день задержания.

12 августа суд отправил его под стражу с альтернативой залога в 25 млн грн.

Фото и видео: СБУ

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