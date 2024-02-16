723-й день войны: ВСУ отбили 33 атаки врага под Авдеевкой и 34 — под Марьинкой

Начались 723-и сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По состоянию на 6 утра 16 февраля, информирует Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанёс 34 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Согласно принятому решению командования ВСУ, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. На некоторых участках Авдеевки наши воины переходят на более выгодные позиции, — проинформировал представитель ОСГВ Дмитрий Лиховый.

«Сочетание «сложная ситуация» по отношению к происходящему в Авдеевке использовать неактуально. Ситуация здесь уже и не просто «критическая». Но, несмотря на те условия, в которых оказалось наше подразделение — солдаты, сержанты, офицеры Третьей штурмовой, которую срочно передислоцировали для усиления украинских войск в район Авдеевки, делают сегодня просто невозможное. Героизм каждого нашего бойца в Авдеевке поражает!», — информируют бойцы 3-й ОШБр с передовой в Telegram.

«Объективная ситуация в Авдеевке остаётся угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства», — сообщает замкомандира бригады Максим Жорин.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 34 атаки.

В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл.

В зоне ответственности других ОСГВ ситуация следующая:

ОСГВ «Север»: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводя диверсионную деятельность;

ОСГВ «Хортица»: на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях нашими защитниками отражены 19 атак врага;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупантов. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, в конце минувших суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 складу боеприпасов, 1 радиолокационной станции противника.

На главном фото: боец 93-й ОМБр «Холодный Яр»

Фото: Жорин-Третья штурмовая/Telegram, Генштаб ВСУ/Facebook

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