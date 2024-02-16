Испания и Германия утвердили новые пакеты военной помощи Украине: что в них

Правительства Испании и Германии утвердили новые пакеты военной помощи Украине для защиты от агрессии России.

Как сообщила пресс-служба министерства обороны Испании, пишет издание ГОРДОН, Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что в новом пакете украинской армии будет передана партия гусеничных бронетранспортёров М-113, два из которых переоборудованы в машины скорой помощи. Кроме того, испанская сторона готовит к отправке пожарные и другие машины, необходимые войскам. В поставку также входят два лёгких судна, электрогенерирующее оборудование и установка по очистке воды.

«Роблес также проинформировала о передаче различных видов вооружения для противовоздушной обороны, операций «воздух – воздух» и военно-морских операций. Министр обороны подчеркнула, что подготовка украинских войск в Испании продолжается очень хорошими темпами, положительно оценив качество обучения, которое включает в себя использование систем Patriot, NASAMS и Hawk, а также планирование и проведение подводного разминирования», – говорится в сообщении пресс-службы.

Глава оборонного ведомства заверила в решимости Испании продолжать поддержку Украины в рамках международной помощи до тех пор, пока это необходимо. По её данным, Мадрид участвует в шести коалициях, оказывающих поддержку силам обороны Украины в различных отраслях.

По сообщению Минобороны ФРГ, пакет помощи от Германии включает бомбы для малых беспилотников, военную технику, 77 грузовых автомобилей MULTI 1A1, медицинское оборудование; комплекты запчастей для различных систем вооружения и ремонт техники.

Это вооружение уже поставлено или в скором времени поступит в ВСУ, уточнили в Минобороны ФРГ. Министр выразил надежду, что в 2024 году Германия увеличит поставку в Украину боеприпасов в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Как сообщала Одесса News, накануне в Брюсселе состоялась 19-я встреча в формате «Рамштайн».

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