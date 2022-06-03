Обстановка на южном фронте за последние сутки: враг рвётся к Одессе

Прошедшие 99-е сутки военных действий на юге Украины характерны своей динамикой и напряжённостью.

По данным Оперативного командования «Юг», враг подтянул и разгружает на железной дороге в 40 км от Херсона 27 единиц БМП-1.

«Отчаянная попытка рашистов восстановить утраченное положение в районе Николаевки на Херсонщине, успеха не имела. Тогда по нашим позициям было нанесено 2 авиационных удара. Без потерь. А в результате массированного обстрела Нововоронцовки ранены 2 гражданских лица», — говорится в сводке Оперативного командования, которую озвучил офицер ОК «Юг» Владислав Назаров.

Отмечается, что в течение прошедшего дня Николаев обстрелян трижды: утром – системами залпового огня, днём ​​и вечером – тяжелой ствольной артиллерией. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания, поражены водопровод и газопровод. Утечки газа и угроз для населения в связи с этим нет. В результате вражеских обстрелов один человек погиб на месте, второй умер в госпитале. Также известно ещё о двух раненых.

Во время вечерних обстрелов областного центра, снаряды попали в складские промышленные помещения, возник масштабный пожар. Силами спасателей он ликвидирован. Пострадавших нет.

При попытке осуществить воздушную разведку в Николаевской области сбит очередной «Орлан-10» противника.

В целом, по результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией Воздушных сил огневых задач и авиаударов, предварительно потери врага составляют 24 военных, один танк Т-72, четыре 152-мм гаубицы «Мста-Б», 4️ единицы бронированной и автомобильной техники.

В Чёрном море, как отмечается в сводке, 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей врага выполняют свои задачи по блокированию района, судоходства и работы портов. Сохраняется угроза и ракетных ударов, и высадки десанта.

Как сообщала Одесса News, военное руководство Украины опасается, что Россия под видом разблокирования портов и создания коридора для вывоза зерна торговыми судами может воспользоваться доступом к Одессе и напасть на город с моря.

Фото: АРМIЯ INFORM, ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook

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