Сколько будет стоить билет на одесские маршрутки

В горсовете прокомментировали повышение цены на проезд в маршрутках Одессы.

Как сообщает 048.ua, ссылаясь на пресс-службу горсовета, новая стоимость проезда пока не установлена.

В соцсетях распространяется информация о повышении цен на проезд в Одессе в маршрутных автобусах до 15 гривен, — говорится в сообщении, однако в мэрии отметили, что на данный момент ведутся расчёты по обоснованию стоимости проезда с учётом повышения расходов на горюче-смазочные материалы.

«В случае повышения цены об этом будет заявлено на официальных ресурсах городского совета», — передаёт пресс-служба.

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